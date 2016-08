De la salsa aux chants guerriers tchèques

Par Dominique Meylan

Avec l’ensemble folklorique Breclavan, il suffit de quelques secondes pour être transporté en République tchè-que. Hier matin, au théâtre Equilibre, le groupe composé de six musiciens et de vingt danseurs répétait son programme des prochains jours. Il se produira notamment à Broc et à Moudon (voir ci-dessous).

Même habillés en civil, les artistes donnent un aperçu coloré du folklore de leur région. Les hommes chantent et dansent, les femmes virevoltent et les musiciens impriment un rythme endiablé. Originaire de Breclav en Moravie du Sud, à la frontière avec l’Autriche et la Slovaquie, l’ensemble interprète des danses inspirées du folklore de ces trois contrées, ainsi que de la Hongrie toute proche. «Nous venons d’une région de danse et de vin», rapportent Nina Peskova et Jiri Rotter, danseurs dans le groupe.

Du piano tsigane

L’orchestre compte un cymbalum, un instrument à cordes frappées, qu’on appelle aussi piano tsigane. Accompagné de violons, d’une clarinette et d’une contrebasse, le groupe joue des airs entraînants, quelque peu martiaux. Les hommes chantent de leurs voix graves, les bottes claquent sur la scène pendant que les danseuses se contentent d’un rôle secondaire.

«Les femmes sont des faire-valoir», rit Nina Peskova. Force est de constater que la vedette est largement laissée à la gent masculine. «Ces chants sont historiquement interprétés par des hommes qui allaient à l’armée», expliquent Nina Peskova et Jiri Rotter. Cette danse traditionnelle baptisée «verbunk» est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les chorégraphies semblent réglées comme du papier à musique. Les pas sont précis et les chants s’accordent sans fausse note. Le directeur n’a pas à élever la voix, tant les artistes se montrent disciplinés. «Nous ne sommes pas professionnels, expliquent pourtant les danseurs. Nous nous entraînons deux fois par semaine.»

S’ils viennent pour la première fois à Fribourg, les membres du groupe Breclavan sont des habitués des festivals de folklore. Turquie, Pologne et Croatie constituent quelques-unes de leurs dernières destinations à l’étranger. Fondé il y a soixante-deux ans, l’ensemble a fait des apparitions dans des films tchèques et enregistré des disques. A la question «Etes-vous célèbres dans votre pays?», Nina Peskova et Jiri Rotter répondent amusés: «Nous l’espérons.»

Un programme bariolé

Le coup d’envoi de cette 42e édition des Rencontres de folklore internationales sera donné aujourd’hui à Fribourg. La parade des cultu-

res du monde reliera le Boulevard de Pérolles à la place Georges-Python dès 17 h 15. Outre la République tchèque, les RFI accueillent quatre dé-légations sud-américaines venant d’Argentine, du Brésil, de Colombie et du Paraguay, ainsi que la Sicile, la Jordanie, Tahiti et la Slovénie.

La manifestation propose une large palette d’événements gratuits et payants. Du mercredi au samedi, des spectacles et des concerts libres d’accès sont organisés sur la place Georges-Python. Cette édition a la particularité d’ouvrir la piste de danse au public, qui pourra notamment se déhancher sur des rythmes sud-américains.

Le spectacle de clôture, qui réunira une dernière fois les neuf groupes à l’affiche, a été avancé à dimanche 14 h à la salle omnisports de Saint-Léonard.

www.rfi.ch

------------------------------------------------------------------------

Aussi dans le sud du canton

Différents spectacles décentralisés ont lieu dans le cadre des Rencontres de folklore internationales. Demain à 20 h, à Broc, la République tchèque et le Brésil se produiront à l’Hôtel de ville. Vendredi à 18 h, l’ensemble tchèque Breclavan, accompagné cette fois de la Jordanie, se rendra à Moudon, à La Grenette. Vendredi toujours, la Slovénie et la Sicile donneront un spectacle au Cantorama de Bellegarde.