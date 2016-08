Incendie dans une villa de La Tour-de-Trême

La cuisine et la terrasse ont été détruites par le feu et le reste du logement a été fortement noirci. L'appartement du premier étage a été enfumé et la toiture de la maison a également été endommagée. Les habitants de la villa ont dû être relogés auprès de leur famille. Un défaut technique d'un four à micro-ondes semble à l'origine du sinistre.