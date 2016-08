Le Bernois Matthias Glarner sacré roi de la lutte à Estavayer!

18 h 30: RUEDI SCHLAEFLI: "UN QUART DE POINT QUI FAIT MAL" Comme à Berthoud en 2013, l'Association romande (ARLS) n'a donc remporté aucune couronne fédérale à Estavayer. Son meilleur représentant, le Fribourgeois Vincent Roch (14l, 74,25 points), échoue à seulement un quart de point du laurier. "Crever au poteau pour si peu, ça fait mal, soupire Ruedi Schlaefli, chef technique de l'ARLS. Même si on a constaté une nette amélioration chez nos lutteurs, on peut parler d'un échec à la maison. Tous les ingrédients étaient pourtant réunis, mais on n'a pas su gérer les moments-clés du dimanche. Peut-être s'est-on mis trop de pression... En tous les cas, cette équipe romande a du talent et de l'avenir." L'avenir de la lutte romande se dessinera par ailleurs sans Ruedi Schlaefli et Blaise Decrauzat (le président de l'ARLS), tous les deux en fin de mandat.

17 h 00: MATTHIAS GLARNER DEVIENT LE NOUVEAU ROI DE LA LUTTE! Le Bernois Matthias Glarner (30 ans) a été sacré roi de la lutte à Estavayer! Il a fallu plus de quatorze minute pour départager le lutteur de Meiringen au jeune espoir grison Armon Orlik. Offensif en début de combat, le cadet de la passe finale a ensuite baissé pied et s'est incliné sur une belle projection. Une victoire pas volée par le Bernois, qui a su utiliser son expérience pour lever les bras au ciel. Le titre reste ainsi dans les rangs de l'Association bernoise, Matthias Glarner succèdant à Matthias Sempach (2013) et Kilian Wenger (2010).

16 h 24: STEVEN MOOSER BATTU, LA ROMANDIE PROBABLEMENT SANS COURONNE. Alors qu'il pouvait décrocher une couronne en cas de victoire en huitième passe, Steven Moser n'a pas eu l'ombre d'une chance face au Bernois Patrick Schenk. Le Singinois a été projeté au sol de la plus belle des manières après moins d'une minute de combat. Pour l'Association romande, l'espoir de couronne semble infime: son meilleur représentant, le Vaudois Vincent Roch, comptabilise 74,25 points. Un total qui n'avait pas été récompensé d'un laurier lors des deux précédentes Fêtes fédérales, à Frauenfeld et Berthoud.

16 h 15: L'ASSOCIATION ROMANDE ESPERE... ET MISE SUR MOOSER. L'Association romande n'est de loin pas dans une situation confortable au moment où les huitièmes passes se poursuivent. Un espoir subsiste encore pour le Vaudois Vincent Roch, qui totalise 74,25 points et doit donc patienter pour savoir s'il obtiendra une couronne fédérale (promise au 15% à 18% des lutteurs). L'autre espoir repose sur les épaules du Singinois Steven Moser, lequel doit encore lutter une huitième fois. Pour rappel, l'Association romande reste sur un fiasco puisqu'elle n'avait décroché aucun laurier lors de l'édition 2013, à Berthoud.

15 h 50: ENCORE UN NUL POUR JOHANN BORCARD. Huitième passe et cinquième nulle pour Johann Borcard: pour sa dernière apparition, le Brocois n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur le couronné d'association Alexandre Kämpf (Berne). Johann Borcard (22 ans) termine donc cette Fédérale sans la moindre défaite, mais également et surtout sans couronne fédérale. Une légère déception pour le Gruérien, qui nourrissait des espoirs certains après sa belle journée de samedi.

15 h 30: BENJAMIN GAPANY, LA VICTOIRE POUR BEURRE. Le coeur n'y était visiblement plus pour Benjamin Gapany lors de sa huitième passe. Face à David Egli (Suisse centrale, couronné cantonal), le Marsensois de 21 ans a bien bouclé sa première Fête fédérale sur une victoire. Mais cela ne lui suffira pas pour atteindre la couronne fédérale, le grand objectif qu'il s'était fixé. Benjamin Gapany n'a montré aucun signe de joie après son succès et quitte cette Fédérale sur une légitime déception.

15 h 25: THOMAS GLAUSER ENCORE DÉFAIT. Même s'il était hors de la course pour une couronne fédérale, le Glânois Thomas Glauser a bien résisté face au Bernois Philipp Gehrig (couronné d'association). Il n'a toutefois pas pu éviter une cinquième défaite dans la sciure d'Estavayer.

14 h 30: AU TOUR DE MARC GUISOLAN DE MANQUER LA COURONNE. Les affaires des lutteurs fribourgeois ne s'arrangent décidément pas dans "leur" arène d'Estavayer. Encore en lice, le Broyard Marc Guisolan a perdu sa dernière passe (face au Schwytzois Andreas Höfliger) et toutes ses illusions pour décrocher une couronne fédérale. Il ne reste donc plus que le Singinois Steven Moser pour éviter le zéro pointé de la délégation fribourgeoise.

14 h 05: ARMON ORLIK S'OFFRE LA FINALE FACE A GLARNER. Au terme d'un combat spectaculaire, marqué par plusieurs retournements, le Grison Armon Orlik s'est défait de David Schmid (Nord-Ouest) et s'offre la passe finale. Le lutteur numéro 1 de l'année 2016 affrontera le Bernois Matthias Glarner (30 ans, 108 couronnes à son actif) sur le coup de 16 h 30.

13 h 47: LES ESPOIRS S'ENVOLENT POUR BENJAMIN GAPANY. Sauf grande surprise, Benjamin Gapany ne remportera pas une couronne fédérale à domicile. L'occasion était pourtant rêvée pour le Marsensois, qui s'est vu offrir un couronné cantonal en septième passe, le Bernois Roman Sommer. A l'image de sa précédent passe, Benjamin Gapany n'est pas apparu sous son meilleur jour et il a fini par s'incliner. Sa réaction à l'issue du combat traduisait sa légitime déception.

13 h 37: JOHANN BORCARD REPART AVEC UNE NULLE. Le calibre de l'adversaire aurait pu permettre à Johann Borcard de marquer de précieux points avant sa huitième et dernière passe. Face au couronné cantonal Remo Schenkel (Berne), le Brocois a été contraint à la passe nulle. Le jeune Gruérien a bien tenté d'amener son adversaire au sol, en vain. Tout reste à faire lors du huitième duel.

13 h 23: THOMAS GLAUSER A COURT D'ÉNERGIE. Le Glânois le concédait sans détour après son sixième combat, l'énergie commence à lui manquer dans cette Fête fédérale. Cela s'est vu lors de sa septième passe, Thomas Glauser s'inclinant relativement rapidement face à un couronné cantonal, le Thurgovien Hannes Bühler (7 lauriers à son actif).

13 h 15: LA BONNE NOUVELLE POUR THOMAS GLAUSER. Alors qu'il pensait sa Fête fédérale terminée, après sa dernière défaite face au Zougois Beat Theiler (couronné cantonal) en sixième passe, le Glânois Thomas Glauser a finalement évité de peu l'élimination (avec 54,25 points) et luttera donc cet après-midi pour les septièmes et huitième passes. Il accompagnera donc les sept autres Fribourgeois (dont Johann Borcard et Benjamin Gapany) encore en course pour la couronne fédérale. Les passes reprennent à l'instant!

12 h 15: JOHANN BORCARD: "J'AI SU ME RECONCENTRER". Au sortir de sa sixième passe, le Brocois Johann Borcard (photo) a livré ses sentiments sur sa Fête. "Ce matin, après ma cinquième passe, j'étais vraiment furieux d'avoir été crédité d'un 8,75 (et non d'un 9,00) alors que mon adversaire s'est contenté de défendre. Mes entraîneurs m'ont dit de me calmer et de me reconcentrer pour la suite. Car j'avais toujours une chance de passer. En sixième passe, je ne connaissais pas bien mon adversaire (Michael Briker), si ce n'est qu'il était un bon contreur. Je suis vraiment content de cette victoire qui me permet de poursuivre.» Fort d'un total de 55,50 points, Johann Borcard reste en lice pour la couronne fédérale: "Je compte trois victoires, mais malheureusement aucune à 10,00 points. Peut-être que le nul de ce matin fera la différence au décompte final..."

11 h 55: LA BONNE AFFAIRE POUR ARMON ORLIK. Dans la course au titre de roi, c'est Armon Orlik qui a signé la bonne affaire de cette sixième ronde. Face au lutteur le plus lourd de cette Fédérale, l'Argovien Patrick Räbmatter (150 kilos), le Grison de 21 ans a fait valoir toute sa technique pour contrer la puissance adverse. Une victoire qu'il a fêtée avec une hola devant la tribune de son association du Nord-Est. Cela s'est en revanche moins bien passé pour deux des prétendants au titre, Matthias Sempach et Christian Stucki. Devant faire face à des adversaires qui ont évité de prendre le moindre risque, les deux colosses bernois n'ont pu faire mieux que le nul face à Sven Schurtenberger (Suisse centrale, 21 couronnes) et Daniel Bösch (Nord-Est, 82 couronnes).

11 h 47: JOHANN BORCARD FAIT "SA SPECIALE". Le poing levé au terme de sa passe suffit à traduire toute la détermination de Johann Borcard. Pour cause, le Brocois s'est imposé avec une note de 9,75 face à Michael Briker (couronné d'association, Suisse centrale). Attaqué en début de combat, Johann Borcard est bien revenu avant de faire la différence avec sa "spéciale", en retournant son adversaire une fois au sol. Avec un total de 55,50 points, le jeune Gruérien devrait sauf surprise passer le cut des six passes.

11 h 21: BENJAMIN GAPANY: "LE BUT, CE SERA DE GAGNER CET APRES-MIDI". En évitant un couronné fédéral en sixième passe, le Marsensois de 21 ans avait l'occasion de se placer idéalement pour cet après-midi. Benjamin Gapany (photo) n'a toutefois pas pu en profiter, puisqu'il s'est incliné face à Mike Müllestein (Suisse centrale). "C'était une des passes les plus dures ici à Estavayer, déclare le Gruérien à notre confrère de la RTS . J'ai pris des risques et cela n'a pas fonctionné. Mais le but ultime, ce sera de gagner cet après-midi!" Avec 55,25 points, l'aventure se poursuit pour Benjamin Gapany.

11 h 07: SIMON BRODARD COINCE AU PIRE DES MOMENTS. Tout se jouait en sixième passe pour Simon Brodard. Face au couronné cantonal Martin Roth (Nord-Est), un adversaire moins bien coté, le lutteur de La Roche s'est fait surprendre en tenant le tout pour le tout. "J'ai essayé de contrer son brienz, mais cela n'a pas fonctionné, raconte Simon Brodard, au micro de la RTS. J'étais obligé de gagner pour espérer lutter cet aprèsmidi. A Estavayer, le niveau de lutte a vraiment pris l'ascenseur dans toutes les associations." Simon Brodard est ainsi éliminé après six passes.

10 h 54: VINCENT MOSIMANN: "L'ÉNERGIE M'A MANQUÉ". Il l'avait confié avant l'échéance, Vincent Mosimann avait un but en tête: passer le cap du samedi et disputer six passes. L'objectif est donc rempli pour le Veveysan, qui a terminé son week-end sur une défaite face à Roman Fellmann (Suisse centrale). Vincent Mosimann présente un bilan finale d'une passe gagnée, une nulle et trois perdues. "Avec la fatigue, l'énergie m'a manqué aujourd'hui, lâche le Châtelois. J'ai obtenu ma qualification hier en tentant ma chance face à un adversaire à ma portée. Cela m'a souri et l'expérience était magnifique."

10 h 45: REPRISE DES PASSES DANS L'ARÈNE DE LA BROYE. Après les différents discours – dont celui du président de la Confédération Johann Schneider-Ammann – les lutteurs ont effectué leur retour sur la pelouse d'Estavayer. Les sixièmes passes commencent à l'instant.

9 h 30: UN POINT SUR LES FRIBOURGEOIS AVANT LA SIXIÈME PASSE. Alors qu'une partie du public est allée se restaurer, c'est actuellement la cérémonie officielle qui se tient sur la pelouse de l'arène d'Estavayer. L'occasion de faire le point sur les autres lutteurs fribourgeois engagés dans la course aux couronnes: Lario Kramer (18 ans), du club de Chiètres, a été le seul à s'imposer. Le Singinois Michael Nydegger, tout comme les Broyards Simon Gassmann et Marc Guisolan, ont dû se contenter de la passe nulle. Enfin, les deux membres du club de la Singine Steven Moser et Rolf Kropf ont quant à eux connu la défaite en début de matinée.

9 h 16: DÉPART IDÉAL POUR BENJAMIN GAPANY. Il a fallu attendre le dernier des cinq lutteurs régionaux qualifiés pour débloquer le compteur. Cette victoire a été obtenue par le Marsensois Benjamin Gapany. Apparu pas franchement à son aise dans le duel, le Gruérien de 21 ans est finalement parvenu à battre Jakob Niederberger (Suisse centrale) en deux temps. Une victoire importante pour Gapany, qui pourrait bien croiser la route d'un "colosse fédéral" en sixième passe.

9 h 11: AU TOUR DU ROI D'ASSURER SON RANG. Le Bernois Matthias Sempach est décidemment intraitable à Estavayer. Contrant une offensive de son adversaire, le couronné fédéral argovien Marco Thürig, le roi sacré en 2013 a pu se retourner et mettre au dos son adversaire.

9 h 03: THOMAS GLAUSER BATTU EN CINQUIÈME PASSE. La journée de Thomas Glauser n'a pas commencé comme il l'entendait. Face au Soleurois Lorenz Blatter (couronné d'association), le lutteur de Châtonnaye n'a pu opposer une réelle résistance, s'inclinant rapidement dans le combat.

8 h 58: UNE HISTOIRE DE SECONDES POUR JOHANN BORCARD. Le Brocois peut nourrir des regrets après sa cinquième passe. Opposé à un couronné cantonal, Patrick Gobeli, Johann Borcard a fini par trouver la solution en parvenant à mettre au dos son adversaire. Malheureusement pour le Gruérien, la prise victorieuse a été effectuée en dehors des sept minutes imparties... pour quelques secondes seulement! Johann Borcard doit donc se contenter de la passe nulle.

8 h 17: LE GRISON ARMON ORLIK RELANCE LA MACHINE. S'il était resté hier sur un revers face au roi 2013 Matthias Sempach, Armon Orlik a montré qu'il faudra toujours compter avec lui. Face au chevronné couronné fédéral Matthias Siegenthaler (Berne, 78 lauriers à son actif), le jeune Grison s'est imposé grâce à une belle projection (10,00 points).

7 h 53: DOMINER N'EST PAS GAGNER POUR SIMON BRODARD. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pour Simon Brodard. S'il a multiplié les attaques face au jeune Schwytzois Stefan Kenel, le trentenaire rochois n'est pas parvenu à mettre au dos son adversaire. Tout reste donc à faire pour Simon Brodard lors de sa sixième passe.

7 h 48: IL N'Y A RIEN EU À FAIRE POUR VINCENT MOSIMANN. Parmi les derniers lutteurs qualifiés, Vincent Mosimann n'a pas pesé bien lourd face à Fabian Rüegg (Nord-Est). Le Châtelois de 28 ans, qui vit sa première expérience dans une Fédérale, a été battu très proprement après moins de trois minutes de combat.

7 h 45: LES LUTTES REPRENNENT A ESTAVAYER. Sous un soleil déjà très présent, les passes reprennent dans l'arène de la Broye. Si les lutteurs sont prêts, les spectateurs, eux, continuent de regagner les tribunes petit à petit. Premiers régionaux à se présenter sur la sciure, Simon Brodard et Vincent Mosimann.

DIMANCHE: LES CINQUIÈMES PASSES SONT CONNUES. Les affiches des cinquièmes passes, qui commencent ce dimanche matin sur le coup de 7 h 45, sont désormais connues. Un moment crucial pour les lutteurs de la région notamment, qui affronteront les adversaires suivants:

Benjamin Gapany (Marsens)-Jakob Niederberger (Suisse centrale, 18 couronnes); Simon Brodard (La Roche)-Stefan Kennel (Suisse centrale, 5 couronnes); Johann Borcard (Broc)-Patrick Gobeli (Berne, 2 couronnes); Vincent Mosimann (Châtel-St-Denis)-Fabien Rüegg (Nord-Est, 2 couronnes); Thomas Glauser (Châtonnaye)-Lorenz Blatter (Nord-Ouest, 18 couronnes).

19 h 30: 145'000 SPECTATEURS ONT DÉJÀ AFFLUÉ À ESTAVAYER. Au terme de cette première journée de lutte, les organisateurs d'Estavayer 2016 se sont dit "heureux de la présence en masse du public romand". Au total, ce sont près de 145'000 personnes qui ont afflué sur le site broyard depuis la cérémonie d'ouverture de vendredi. La Fête fédérale se poursuit demain dimanche avec les cinquième et sixième passes, dès 7 h 45.

17 h 40: JOHANN BORCARD DRESSE LE BILAN. Premier lutteur régional avec 37 points, le Brocois Johann Borcard (photo) dresse le bilan de sa première journée: "Deux gagnées, deux nulles: c'est top, surtout le résultat nul contre le couronné fédéral Andreas Ulrich. De quoi aborder la suite avec confiance. Mais, il y a trois ans à Berthoud, j'ai pu me rendre compte à quel point le niveau augmentait le dimanche matin. J'ai désormais deux chances pour me qualifier pour l'après-midi, il faudra en gagner une des deux." Et de revenir sur le joli tir groupé romand. "Il y a de très bons résultats, plusieurs d'entre nous avons pu mettre en échec un couronné fédéral. Notamment Steven Moser, qui s'est même imposé face à l'un d'eux. Au niveau du club de la Gruyère, l'objectif est rempli, puisque l'on passe tous les trois (avec Benjamin Gapany et Simon Brodard). Dans l'ensemble, le niveau est très élevé à Estavayer, je suis surpris en bien des résultats des jeunes Samuel Giger et Armon Orlik (de l'Association Nord-Est) qui ont mené la vie dure aux Bernois."

17 h 40: 17 ROMANDS OBTIENNENT LEUR TICKET POUR DIMANCHE. Le couperet est tombé pour les lutteurs romands: il fallait comptabiliser 35,75 points pour poursuivre l'aventure. Ainsi, 17 Romands (sur 27) ont obtenu leur qualification, contre 13 il y a trois ans à Berthoud. Sont qualifiés, dans l'ordre de leur classement au terme des quatre premières passes: 3e. Steven Moser (38,25 points, la Singine); 3g. Marc Guisolan (38,25, Estavayer-le-Lac); 7x. Vincent Roch (37,25, Estavayer-le-Lac); 8a. Johann Borcard (37, la Gruyère); 8b. Pascal Piemontesi (37, Mont-sur-Rolle); 8f. Benjamin Gapany (37, la Gruyère); 9s. Thomas Glauser (36,75, Cottens); 12l. Simon Brodard (36, la Gruyère); 12n. Marc Gottofrey (36, Lausanne); 12q. Stéphane Haenni (36, Haute-Broye); 12u. Lario Kramer (36, Chiètres); 12v. Rolf Kropf (36, la Singine); 13k. Victor Cardinaux (35,75, Lausanne); 13l. Samuel Dind (35,75, Vignoble); 13o. Simon Gassmann (35,75, Estavayer-le-Lac); 13s. Vincent Mosimann (35,75, la Veveyse); 13t. Michael Nydegger (35,75, la Singine).

16 h 50: BENJAMIN GAPANY: "IL AURAIT FALLU PLANTER UN FÉDÉRAL!". Une passe nulle, deux gagnées et une perdue: le Marsensois Benjamin Gapany (photo) a assuré l'essentiel – la qualification – pour sa toute première Fête fédérale. "Le bilan de ma journée est globalement satisfaisant, répond l'espoir gruérien. Pour bien, il aurait fallu planter un couronné fédéral. Mais j'ai quand même pu décrocher un nul. Tout reste ouvert pour demain. On est une belle équipe de qualifiés chez les Romands, c'est simplement génial!"

16 h 40: RUEDI SCHLAEFLI: "SOULAGÉ MAIS PAS EUPHORIQUE". Invité sur le plateau de la RTS, le directeur technique de l'Association romande Ruedi Schlaefli s'est montré globalement satisfait de la première journée des lutteurs romands. "C'est vrai que je suis soulagé, mais toutefois pas euphorique, précise le Fribourgeois. Nous restons ainsi dans notre objectif (ndlr: une à trois couronnes). Il faut rester humble, car rien n'est fait. Cette journée de samedi montre toutefois que le travail finit toujours par payer."

16 h 32: MATTHIAS SEMPACH VAINQUEUR DU CHOC DU SAMEDI. Les yeux des 52'000 spectateurs étaient rivés sur le rond numéro 3, puisque le roi 2013 Matthias Sempach affrontait le jeune loup grison Armon Orlik, invaincu jusqu'ici. Dans une passe ô combien disputée, c'est finalement le plus expérimenté des deux, Matthias Sempach, qui s'est imposé dans une ambiance survoltée. Pour Armon Orlik, rien n'est terminé et le Grison pourrait tout à fait retrouver Sempach en passe finale demain après-midi.

16 h 28: BENJAMIN GAPANY BATTU PAR LE FÉDÉRAL THURIG. L'exploit face à un couronné fédéral attendra la journée de dimanche pour Benjamin Gapany. Après son nul inaugural face à Mike Peng, le Marsensois de 21 ans s'est incliné en quatrième passe face à un autre fédéral en la personne de Mario Thürig (Nord-Ouest). Malgré cette défaite, Gapany reste dans la course à la couronne et retrouvera la sciure demain.

16 h 10: SIMON BRODARD DANS L'EXPECTATIVE APRÈS SON NUL. Pour sa quatrième passe, Simon Brodard (La Roche) n'a pas trouvé la solution et a dû concéder le nul (8,75 points) face à Paul Korrodi (Nord-Est, 8 couronnes à son actif). Avec un total de 36 points au terme des quatre passes, Simon Brodard devrait pouvoir continuer l'aventure demain. Rien n'est toutefois sûr et le Gruérien doit encore patienter jusqu'à la fin de la journée pour connaître son sort.

15 h 52: THOMAS GLAUSER "JE DEVAIS ABSOLUMENT GAGNER!". Comme en 2013 à Berthoud, Thomas Glauser disputera les passes cinq et six, au minimum. Le lutteur de Châtonnaye a fait respecter la logique en quatrième passe, puisqu'il s'est imposé face au couronné cantonal Christian Bläsch (Nord-Est, 1 seule couronne à son actif). "Je devais absolument le gagner pour continuer, souligne Thomas Glauser. J'ai essayé de transformer cette pression en sensation positive. Le soutien de l'entraîneur romand Benoît Zamofing a également été déterminant pour moi. Maintenant, je vais prendre une douche pour faire redescendre la température et être le mieux préparé pour la journée de demain."

15 h 47: "UNE EXPÉRIENCE MALGRÉ TOUT MAGNIFIQUE" POUR PAUL HAYOZ. L'étudiant de La Roche, cadet de l'Association romande, vivait à Estavayer sa première Fédérale. S'il a été loin d'être ridicule, Paul Hayoz n'est pas parvenu à décrocher une victoire dans la sciure broyarde. Pour sa dernière passe, il s'est incliné face au couronné d'association Joel Strebel (Nord-Ouest) au terme d'un combat où le Gruérien n'a eu aucune ouverture. "Rien n'a vraiment été aujourd'hui, je suis déçu, concède le lutteur gruérien. Ici à Estavayer, les adversaires attaquaient vraiment fort. Malgré tout, l'expérience reste magnifique."

15 h 35: KILIAN WENGER FAIT LE TRAVAIL. Il se devait de remporter sa dernière passe et il l'a fait. Après une journée compliquée (une perdue, une nulle, une gagnée), le roi 2010 Kilian Wenger (Berne) a terminée par une victoire à 9,75 points face au Fédéral Philipp Gloggner (Suisse centrale). L'outsider bernois se laisse ainsi le droit de rêver dans cette compétition.

15 h 20: L'AVENTURE EST TERMINÉE POUR RUDY LIAUDAT. Quatre passes et puis s'en va pour Rudy Liaudat. Comme il y a six ans à Frauenfeld, le Châtelois de 28 ans n'a pas passé l'écueil de la première journée. Après trois nuls ce samedi matin, il a conclu sa journée par un revers face au couronné d'association Peter Horner (Nord-Est, 27 couronnes). "Je suis déçu de ce résultat, souffle Rudy Liaudat. Ce matin, j'ai été neutralisé par des bons lutteurs et, sur cette dernière passe, tout s'est passé très vite."

15 h 15: JOHANN BORCARD BOUCLE SA JOURNÉE SANS COMPLEXE. Le lutteur de Broc a conclu son excellente journée par une passe nulle face au couronné fédéral schwytzois Andreas Ulrich (Suisse centrale). Si Johann Borcard rendait près de 70 couronnes à son opposant, le Gruérien a pris l'initiative et s'est montré le plus offensif tout au long du combat. De bon augure pour la journée de demain.

14 h 55: LA CHALEUR N'ÉPARGNE PAS LES LUTTEURS. Alors que les troisièmes passes touchent à leurs fins, les 275 lutteurs engagés doivent plus que jamais faire face à la chaleur, avec un thermomètre qui affiche 31 degrés sur l'arène de la Broye. Des places d'ombre et de l'eau, voilà ce que je "traque" les lutteurs sitôt leur passe terminée.

14 h 43: ENCORE RATÉ POUR PAUL HAYOZ. Le Rochois de 17 ans devra encore patienter avant de décrocher une victoire pour sa première Fête fédérale. Opposé au couronné d'association Simon Zimmermann (Suisse centrale), Paul Hayoz n'a pu faire mieux que le nul, après ses deux défaites inaugurales.

14 h 40: NOUVELLE VICTOIRE POUR BENJAMIN GAPANY. Le soulagement doit être grand pour le Gruérien Benjamin Gapany. En battant sans discussion (10,00 points) le couronné d'association argovien Joel Strebel, l'espoir Marsensois a assuré sa qualification pour la suite de la compétition. Malgré la pression sur ses épaules, Benjamin Gapany sera bel et bien de la partie demain pour briguer une couronne fédérale.

14 h 34: PAS D'EXPLOIT POUR SIMON BRODARD. Un exploit, voilà ce que devait réaliser Simon Brodard pour se jouer du couronné fédéral Philipp Gloggner (Suisse centrale) en troisième passe. Dominé en position debout, le Rochois a rapidement cédé face à la puissance du Lucernois. "Le petit regret concerne surtout la première passe, réagit Simon Brodard. Contre un Fédéral, la mission était forcément difficile."

14 h 30: VINCENT MOSIMANN NE FAIT PAS LE POIDS. Il n'y a rien eu à faire pour Vincent Mosimann, battu sans aucune discussion. En troisième passe, le Veveysan a été soulevé et projeté par le Mike Müllestein (Suisse centrale). A noter encore que le Singinois Steven Moser (Club de Sense) pointe actuellement au 2e rang provisoire.

14 h 25: JOHANN BORCARD: "JE RESTE DANS MON OBJECTIF." Interrogé par nos confrères de la RTS, le Brocois Johann Borcard s'est dit évidemment très content d'avoir obtenu sa qualification pour le dimanche. "J'aurais presque pu espérer l'emporter lors de la première passe. Mais je suis très satisfait, je reste dans mon objectif des huit passes. La chaleur? Il fait très, très chaud. Et surtout, il n'y a pas d'air tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'arène. Physiquement, c'est dur."

14 h 20: LE ROI MATTHIAS SEMPACH SE RASSURE. Malgré sa défaite en ouverture de journée, le roi 2013 Matthias Sempach a redressé la barre en enchaînant par une deuxième victoire consécutive. Le Bernois, parmi les favoris au titre de roi, a battu le couronné d'association Marcel Bieri (Suisse centrale). Une victoire qui déclenche une hola dans les gradins de l'arène broyarde.

14 h 15: JOHANN BORCARD VALIDE SA QUALIFICATION. Le Gruérien Johann Borcard fait le job sur la sciure broyarde: une nouvelle fois, le Brocois de 22 ans a fait valoir ses qualités au sol pour disposer du Soleurois Stephan Studinger (Nord-Ouest). Cette victoire lui permet ainsi d'être qualifier pour la journée de demain.

14 h 06: ARMON ORLIK POURSUIT SON SANS-FAUTE. Dans la course titre de roi, le Grison Armon Orlik (Nord-Est) n'a pas faibli en enlevant sa troisième victoire en autant de combat, face cette fois-ci au couronné d'association zougois Pirmin Reichmuth.

13 h 47: THOMAS GLAUSER REPREND PAR UNE DÉFAITE. Deuxième couronné fédéral et deuxième défaite pour Thomas Glauser. Le lutteur de Châtonnaye s'est incliné devant Jakob Niederberger (Suisse centrale, 32 ans, 11 couronnes). Pour lui aussi, sa qualification pour le dimanche devrait se jouer lors de la quatrième passe.

13 h 40: RUDY LIAUDAT NE TROUVE PAS LA SOLUTION. Opposé au couronné d'association Reto Schmid (Berne), Rudy Liaudat a concédé son troisième nul de la journée. Le Châtelois de 28 ans devra encore cravacher lors de sa quatrième passe s'il entend revenir dans l'arène demain.

13 h 35: PREMIER SUCCÈS POUR AUGUSTIN BRODARD. Défait à deux reprises ce samedi matin, Augustin Brodard (22 ans) a renoué avec la victoire lors de sa troisième passe, face à l'inexpérimenté Thomas Koch (Nord-Est, 19 ans, 1 couronne).

13 h 20: LES COMBATS SE POURSUIVENT À ESTAVAYER. Les passes ont repris de plus belle dans l'arène d'Estavayer. Après deux passes, Armon Orlik (Nord-Est) et Martin Suppiger (Suisse centrale) sont en tête du classement provisoire avec 20,00 points. Premier lutteur de l'Association romande, le Broyard Marc Guisolan pointe au rang 2e (19,75 points). Du côté des régionaux, Simon Brodard (La Roche) se classe 5a (18,75 points) avec ses deux victoires.

11 h 30: AUGUSTIN BRODARD IMPUISSANT, ORLIK EXPÉDITIF. Le Rochois Augustin Brodard a connu un deuxième revers consécutif, face au couronné d'association Martin Rolli (Berne, 26 ans). Du côté des favoris, l'espoir grison Armon Orlik n'a pas fait dans le détail face au couronné fédéral Bernhard Kämpf, vainqueur sans contestation après moins d'une minute de combat. En "croquant" un deuxième Fédéral bernois, Armon Orlik a ainsi annoncé la couleur sur la sciure d'Estavayer.

11 h 22: VINCENT MOSIMANN OBTIENT UN "BON NUL". Le défi était de taille pour Vincent Mosimann (culotte claire sur la photo) lors de sa deuxième passe, qui s'est vu offrir le couronné d'association Dominik Oertig (Nord-Est). Hormis l'une ou l'autre offensive, le Veveysan a passé une majeure partie du combat sur la défensive. Au final, Vincent Mosimann obtient donc un "bon nul".

11 h 05: LE ROI MATTHIAS SEMPACH TOUT EN PUISSANCE. Contraint au nul pour son entrée en lice, le roi 2013 Matthias Sempach s'est bien repris face au couronné fédéral Erich Fankhauser (Suisse centrale). Le favori bernois a fait valoir toute sa puissance pour projeter au dos son adversaire.

10 h 58: JOHANN BORCARD S'IMPOSE AVEC BRIO. Johann Borcard a fait une belle opération lors de sa deuxième passe. Malmené à terre par Heinz Habbeger (Berne, 25 couronnes à son actif), le Brocois de 22 ans est parvenu à contrer pour sortir vainqueur de ce duel. Johann Borcard a ainsi prouvé ses qualités au sol et peut désormais présenter un bilan d'un nul et une victoire.

10 h 41: THOMAS GLAUSER VAINQUEUR, PAUL HAYOZ BATTU. Fortunes diverses pour les régionaux en deuxième passe. Meilleur régional en 2013 à Berthoud, le Glânois Thomas Glauser s'est imposé (à 10,00 points) pour sa deuxième apparition dans l'arène face au couronné cantonal Fabian Rüegg (Nord-Est). De son côté, le jeune Rochois Paul Hayoz s'est incliné (à 8,75 points) face au couronné cantonal Raphael Arnold (Suisse centrale).

10 h 34: BENJAMIN GAPANY DÉBLOQUE SON COMPTEUR. Le Marsensois Benjamin Gapany est entré de plain-pied dans sa Fédérale, remportant aisément sa deuxième passe face au jeune Thurgovien Rico Ammann (Nord-Est). Bon pour la confiance, ce succès reste à confirmer pour le Gruérien qui s'est vu offrir un couronné cantonal.

10 h 25: RUDY LIAUDAT: "JE N'AI PAS D'ÉNERGIE". Pour sa deuxième passe de la journée, Rudy Liaudat (Châtel-St-Denis) a concédé sa deuxième passe nulle consécutive face à Reto Landolt (Nord-Est). Si un succès en troisième passe suffirait au Veveysan pour se qualifier le dimanche, Rudy Liaudat ne se sent pas en grande forme. "Je n'ai pas de jus ce matin, je ne comprends pas pourquoi. Je vais aller prendre une douche avant ma troisième passe pour retrouver de l'énergie."

9 h 48: ENCORE UNE PASSE NULLE AVEC SIMON BRODARD. Les passes nulles n'en finissent pas pour les lutteurs régionaux. Dernier à faire son apparition dans l'arène d'Estavayer, le Rochois Simon Brodard n'a pu se défaire de Kurt Fankhauser (Berne). Alors que les premières passes se terminent petit à petit, une grande partie des spectateurs ont quitté leur tribune pour aller se ravitailler une première fois.

9 h 40: PREMIÈRE SURPRISE AVEC LE ROI SEMPACH. La première surprise de la journée est venue du rond numéro 7. Le roi 2013 Matthias Sempach (Berne) n'a pas réussi à prendre la mesure de l'outsider Christian Schuler (Suisse centrale) et doit se contenter du nul.

9 h 31: LE GRISON ARMON ORLIK CONFIRME SON STATUT. Lutteur numéro 1 de l'année 2016, Armon Orlik n'a pas déçu pour sa première passe. Le Grison de 21 ans s'est imposé tout en puissance (victoire à 10,00 points) face à Kilian Wenger, le Bernois sacré roi en 2010. Armon Orlik a ainsi envoyé un premier signal fort à l'Association bernoise.

9 h 26: JOHANN BORCARD N'ARRIVE PAS À FORCER LA DÉCISION. Comme son homologue Benjamin Gapany, le Brocois Johann Borcard a débuté sa journée par un nul, face à Damian Egli (Suisse centrale). Le jeune Gruérien n'a pas véritablement pu faire la différence dans une passe où les deux lutteurs se sont neutralisés.

9 h 16: BENJAMIN GAPANY COMMENCE PAR UN NUL. Pour son entrée en lice, Benjamin Gapany (Marsens, chemise bleue sur la photo) a dû se satisfaire d'une passe nulle face au couronné fédéral grison Mike Peng. S'il a été malmené à plusieurs reprises, le Gruérien de 21 ans a toutefois réussi à éviter le pire en ce début de journée. De son côté, le Rochois Augustin Brodard (La Roche) n'a rien pu faire face à Damian Gehrig (Berne).

9 h 05: RUDY LIAUDAT NE PARVIENT PAS A FAIRE LA DIFFÉRENCE. Le Châtelois Rudy Liaudat et Markus Zurfluh (Suisse centrale) ne sont pas parvenus à se départager au terme des six minutes de combat. Le petit gabarit veveysan (173 cm) commence donc par une passe nulle.

8 h 43: THOMAS GLAUSER LUI AUSSI BATTU POUR SA PREMIÈRE PASSE. Opposé au Zougois Rainer Betschart, le Glânois Thomas Glauser a lui aussi dû s'avouer vaincu pour son entrée en lice. Après trois passes, seul Vincent Mosimann a donc remporté sa première passe. De son côté, le Marsensois Benjamin Gapany doit encore patienter pour entrer dans "sa" Fédérale.

8 h 36: PAUL HAYOZ COMMENCE SA FÉDÉRALE PAR UNE DÉFAITE. Cadet de la sélection romande, le Rochois Paul Hayoz (17 ans) s'est incliné face à Dominik Hess (Suisse centrale). Globalement dominé durant la passe, le lutteur gruérien n'a pu réellement mettre en danger son jeune adversaire.

8 h 11: VINCENT MOSIMANN PREMIER VAINQUEUR REGIONAL. Premier des huit lutteurs régionaux à entrer en lice, le Châtelois Vincent Mosimann (Club de la Veveyse) a remporté sa première passe face à l'invité australien Zackary Schallberger. Une belle entrée en matière pour le Veveysan qui dispute sa toute première Fête fédérale.

7 h 45: ENTRÉE DES LUTTEURS. A leur entrée, les 275 lutteurs ont trouvé un public déjà très nombreux dans l'arène d'Estavayer. Comme prévu, les passes ont débuté sur le coup de 8 h. "Au travail, les lutteurs!" annonce le speaker de la "Fédérale".

LES ADVERSAIRES SONT CONNUS. Les premières passes, qui commencent ce samedi matin dès 8 h, sont désormais connues pour les 275 lutteurs engagés. Parmi les vingt paires d'élite figure un seul Romand, en la personne de Benjamin Gapany. Fer de lance de l'Association romande, le Marsensois de 21 ans se frottera au couronné fédéral grison Mike Peng. Les affiches des 7 autres lutteurs du Sud fribourgeois sont les suivantes: Paul Hayoz (La Roche)-Dominik Hess (Suisse centrale); Augustin Brodard (La Roche)-Damian Gehrig (Berne); Thomas Glauser (Châtonnaye)-Rainer Betschart (Suisse centrale); Rudy Liaudat (Châtel-St-Denis)-Markus Zurfluh (Suisse centrale); Vincent Mosimann (Châtel-St-Denis)-Zackary Schallberger (Australie); Johann Borcard (Broc)-Damian Egli (Suisse centrale); Simon Brodard (La Roche)-Kurt Fankhauser (Berne).