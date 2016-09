Les Fribourgeois Nicolas Tièche et Laurent Sciboz (Sui2) ont pris un bon départ lors de Gordon Bennett. Partis de Gladbeck (All), ils pointaient en 4e position derrière France 1, Espagne 1 et Suisse 1 vers midi. Ils survolaient alors la France en direction de l'Italie. Rappelons que c'est le ballon qui va le plus loin qui l'emporte.