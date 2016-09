Guy Oberson reçoit le prix culturel de l'Etat de Fribourg

Né en 1960 à Billens, Guy Oberson est «probablement le peintre fribourgeois vivant le plus connu aujourd’hui aux niveaux suisse et international», a écrit hier la Direction de la culture dans un communiqué.

Ambiance inquiétante et fascinante

L’autodidacte a commencé sa carrière de peintre en 1988. «Dans son œuvre, Guy Oberson se réapproprie le réel pour se concentrer sur des thématiques imprégnées de tradition artistique: corps, portraits, paysages, en évitant toutefois une retranscription exacte de la réalité», poursuit le communiqué. L’artiste est connu pour ses grands formats aux tons pourpres violacés ou noir et blanc, à l’ambiance inquiétante et fascinante. Il est l’un des rares artistes à utiliser la technique de la pierre noire, héritée de la Renaissance.

Profondément humaniste, Guy Oberson s’est intéressé, ces dernières années, à des thématiques en lien avec l’environnement et le sacré. En 2011, il a déjà reçu une bourse pour un séjour de six mois dans l’atelier berlinois de l’Etat de Fribourg. Il expose régulièrement en Suisse, à Paris ou à Berlin. Il a également participé au salon international du dessin contemporain à Paris et à Shanghai. En 2017, son travail sera exposé à Thonon-les-Bains.