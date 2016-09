Le ballon fribourgeois s'est posé cette nuit en Italie

La course est terminée pour FR Challenge. Nicolas Tièche et Laurent Sciboz se sont posés cette nuit à Crotone, tout au sud de l'Italie. Plus qu'un seul aérostate est en l'air, celui de l'autre équipage suisse. Le duo Frieden et Wichtprächtiger survole la Grèce. La victoire devrait leur revenir, comme en 2015.