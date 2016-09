Les deux initiatives sont largement rejetées en Suisse et dans le canton

Concernant la Loi sur le renseignement, tous les cantons la valident et elle recueille 65,5 % d’opinions favorables parmi les Suisses. L’initiative AVSplus est, elle, largement refusée (59,4 % de non), même si cinq cantons latins l’acceptent: Genève, le Jura, Neuchâtel, le Tessin et Vaud. Enfin, l’initiative pour une économie verte ne récolte que 36,4 % de oui. Seuls les Genevois se sont laissé séduire par ce texte et l’acceptent à 57,7 %.