Peine confirmée pour Claude D.

A l'instar des juges de Renens (VD) en mars, les trois magistrats de seconde instance ont infligé la sanction la plus lourde: la peine de réclusion à perpétuité et la mesure de l'internement à vie. Ils ont suivi le réquisitoire du procureur général Eric Cottier et la volonté de la famille de la victime.

Qualifié de tueur en série et de criminel ultime à Renens, Claude D., qui était absent à l'audience vendredi, n'a pas réussi à renverser l'opinion de la justice. Dans son réquisitoire jeudi, Eric Cottier a affirmé que le condamné n'a «pas bougé d'un pouce» et qu'il est toujours le même homme qui a tué ses amies en 1998 et 2013.

La défense avait au contraire cherché à démontrer que Claude D. était capable de changer et qu'il serait curable après être entré récemment en dialogue avec son psychiatre. Il n'aurait pas prémédité de tuer Marie avec laquelle il avait un lien fort. Il aurait soudainement «basculé» et franchit un point de non-retour dans «une totale improvisation». ATS