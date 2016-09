La 60e édition de la Gordon Bennett se décante: plus que 14 des 24 ballons sont encore en course. Les Fribourgeois Nicolas Tièche et Laurent Sciboz figurent toujours dans le trio de tête, à 20 km des Espagnols et au coude-à-coude avec l'autre équipage suisse. A 23 h 30, lundi, ils s'apprêtaient à survoler Turin.