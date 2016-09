Présence confirmée de deux loups dans le canton

Depuis mai 2014, une louve a établi son territoire entre les cantons de Fribourg et de Berne, dans les Alpes et les Préalpes. Au début de l’été, un deuxième loup a été génétiquement identifié dans le canton de Berne. Dès lors, le Service fribourgeois des forêts et de la faune (SFF) a intensifié son suivi. Plusieurs pièges photographiques ont été notamment posés sur des passages forcés ou stratégiques utilisés par la faune sauvage. Mi-septembre, deux images de loups adultes, marchant l’un derrière l’autre, ont été captées. Selon le SFF, les indices laissent penser à un couple: «Cependant, avant de pouvoir considérer les deux individus comme étant un couple, ils doivent rester ensemble au moins douze mois, chassant et se déplaçant de manière conjointe, comme précisé dans l’annexe 4 du Plan loup suisse 2016.