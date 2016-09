Un cheval fonce sur quatre personnes à la Désalpe de Charmey

Deux d'entre elles ont été héliportées par la Rega et deux autres par les ambulances qui se trouvaient sur place, précise la Police cantonale.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le cheval qui se trouvait en tête du troupeau a probablement été impressionné par la foule et le bruit au moment de traverser le centre du village. Il est parti au galop et a percuté quatre personnes, habitant dans les cantons de Vaud et Genève et âgées de 14, 50, 51 et 53 ans. L'animal a pu être maîtrisé a la sortie du village par une tierce personne.

La Désalpe, qui a accueilli cette année plus de 10'000 spectateurs, a été interrompue durant une heure avant de se poursuivre. Les organisateurs rappellent que cet incident est "le premier depuis des dizaines d'année". Une enquête a été ouverte afin de connaître les circonstances exactes de l'accident.