Un oui massif pour le complexe scolaire et associatif de Val-de-Charmey

Vingt ans de discussions, de rebondissements et de tergiversations pour un vote sans appel: par 155 oui contre 12 non (et 3 abstentions), les citoyens de Val-de-Charmey ont accepté, lundi soir, un crédit de 15,3 millions pour la rénovation de l'école des Lévanches et la construction d'une école enfantine et d'une salle communale de 300 places.