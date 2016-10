Samedi à 15h30, un automobiliste circulait sur la route du Jura à Givisiez et ne remarqua pas que l'automobiliste le précédant avait freiné. À cause du choc, la voiture emboutie percuta elle-même le véhicule devant elle. La conductrice du second véhicule, de 50 ans, a été emmenée à l'hôpital en ambulance.