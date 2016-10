Plusieurs voleurs interpellés à Granges-Paccot et à Sugiez

L’enquête a ensuite permis d’établir qu’un troisième individu les accompagnait. Ce Letton de 45 ans a pu être interpellé quelques instants plus tard, dans les environs du centre commercial, à proximité de son véhicule. La fouille du véhicule, volé en Allemagne, a conduit à la découverte de divers objets et outils servant à commettre des vols. Les trois individus ont été relaxés après avoir satisfait au besoin de l’enquête. Un rapport sera établi et transmis à l’autorité compétente.

Samedi toujours, vers 17 h 40, une patrouille de police a intercepté à Sugiez un véhicule immatriculé en France, occupé par trois hommes. Les contrôles d’usage ont permis de découvrir de la marchandise, des bouteilles d’alcool et des cartouches de cigarettes pour un montant de plusieurs centaines de francs, provenant de vols à l’étalage commis dans des lieux inconnus pour l’heure. Les occupants, identifiés comme étant trois ressortissants géorgiens, âgés de 24, 30 et 39 ans, ont été emmenés au poste de police pour la suite des investigations. Après avoir satisfait aux besoins de l’enquête, ils ont également été remis en liberté et seront dénoncés à l’autorité compétente.