Trois voleurs à l’astuce interpellés à Bulle

Jeudi dernier, la police a interpellé trois ressortissants roumains à Bulle. Ces personnes – deux hommes âgés de 29 et 41 ans et une femme de 31 ans – avaient observé un homme alors qu’il composait le code de sa carte bancaire dans un centre commercial à la Tour-de-Trême. Ils l’avaient suivi jusqu’à sa voiture et pendant qu’il rangeait ses courses dans le coffre, la femme l’avait distrait en lui demandant son chemin. Les deux autres malfrats en avaient profité pour subtiliser sa carte bancaire dans son porte-monnaie. Ils avaient ensuite effectué un retrait de plusieurs centaines d’euros et fait d’autres tentatives dans un deuxième bancomat. Le lésé, s’étant immédiatement aperçu du vol de sa carte, avait fait bloquer sa carte. La police prie toutes les personnes ayant été victimes d’une telle escroquerie de la contacter au 026 304 17 17.