Un camion arrêté sur la berme centrale sur l'A12

Alors qu'il était assoupi, le chauffeur, un homme de 42 ans, a heurté la glissière de sécurité sur sa droite. Il a alors traversé les deux voies vers la gauche et est entré en collision avec la berme centrale, sur laquelle il a roulé environ 80 mètres avant de s’arrêter, précise le communiqué de la police.

Les voies de dépassement des deux chaussées ont été fermées à la circulation entre Matran et Villars-sur-Glâne durant plusieurs heures pour permettre l’intervention, occasionnant un ralentissement du trafic.

Les sapeurs-pompiers de Fribourg et le centre d’entretien sont également intervenus sur place. Une entreprise de transport a dépanné le camion.

Le permis du conductuer a été saisi, précise encore la police.