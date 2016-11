De la neige et des accidents

A Rossens d’abord, vers 6 h 55. Un homme de 46 ans circulait de Farvagny en direction de Treyvaux. Il a perdu la maitrise de son véhicule dans une courbe et percuta frontalement une voiture conduite par une femme de 58 ans qui circulait en sens inverse. Légèrement blessée, la femme a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l’hôpital.

Au Bry ensuite (photo), vers 7 h 10, c’est une conductrice de 25 ans, circulant en direction de Bulle, qui a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe. Elle a heurté frontalement une voiture conduite par un homme de 37 ans, qui circulait en sens inverse. Le passager de cette voiture, un homme de 35 ans, ainsi que les deux conducteurs, ont été pris en charge par les ambulanciers et acheminés à l’hôpital. Les autos sont hors d’usage.

Une trentaine de minutes plus tard, vers 7 h 40, c’est sur l’autoroute à hauteur de Gumefens, en direction de Fribourg, qu’un accident s’est produit. Suite à un ralentissement, un homme de 23 ans n’a pas pu freiner à temps et a percuté le pare-chocs arrière d’une voiture d’un homme de 33 ans. Les deux automobilistes ont pu reprendre leur route.

Enfin, peu avant 8 heures, également sur l’A12, un accident s’est produit à hauteur de Marsens, en direction de Vevey. En raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route, le véhicule d’un homme de 19 ans est parti en tête-à-queue. Il a heurté la berme centrale, la glissière de sécurité à droite puis une nouvelles fois la berme centrale pour enfin s’immobiliser sur la voie de dépassement. Légèrement blessés, le conducteur et son passager de 21 ans ont été pris en charge par une ambulance et conduits à l’hôpital.