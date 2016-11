Lundi, vers 2 h 20, deux jeunes de 16 et 14 ans ont été interpellés après avoir subtilisé une voiture. Ils ont circulé à tour de rôle dans la commune de Gruyères en se trouvant sous l’influence de marijuana. Les jeunes ont été conduits à l’hôpital pour une prise de sang et d’urine. Ils ont reconnu les faits et seront dénoncés auprès de l’autorité compétente.