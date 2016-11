Elections cantonales

14 h 45: préfecture de la Glâne. Le préfet Willy Schorderet (photo) obtient 98,43% des suffrages (4'857 voix). Seul candidat à sa succession cette fois encore, il est donc élu avec un score "soviétique", encore mieux que celui de 2011 (97,4%). Septante-sept autres personnes ont obtenu des voix éparses. Le taux de participation est de 34,10%.

14 h 40: préfecture de la Veveyse. Les résultats de toutes les communes sont connus. Il y aura un deuxième tour (le 27 novembre) qui opposera le PDC François Genoud et l'UDC Eric Berthoud. A noter que François Genoud termine en tête dans toutes les communes de la Veveyse.

Le taux de participation s'élève à 42,13 %.

Genoud François m 1970 Granges (Veveyse) PDC 1 878 Berthoud Eric m 1971 Châtel-St-Denis UDC - PAI 1 134 Emonet Gaétan m 1968 Remaufens PS 876 Hunziker Yvan m 1965 Semsales PLR 795

14 h 30: Conseil d'Etat. A Bulle, la socialiste Anne-Claude Demierre obtient 1'563 suffrages alors qu'elle en avait récolté 2'117 en 2011.

14 h 05: Conseil d'Etat. On connaît les résultats dans 130 communes sur 151. Pour l'heure, l'Entente de droite mène le bal. A commencer par Jean-Pierre Siggen avec 31'175 suffrages. A noter qu'Anne-Claude Demierre accuse le coup pour le moment avec 19'676 suffrages, derrière Marie Garnier (20'308).

Siggen Jean-Pierre m 1962 Fribourg/Freiburg PLR, PDC, UDC 31 175 Ropraz Maurice m 1965 Sorens PLR, PDC, UDC 31 005 Godel Georges m 1952 Ecublens PLR, PDC, UDC 30 923 Curty Olivier m 1972 Murten/Morat PLR, PDC, UDC 29 765 Wüthrich Peter m 1962 Domdidier PLR, PDC, UDC 26 903 Peiry Stéphane m 1970 Fribourg/Freiburg PLR, PDC, UDC 25 150 Steiert Jean-François m 1961 Fribourg/Freiburg PCS, PS, Verts 22 773 Garnier Marie f 1962 Villars-sur-Glâne PCS, PS, Verts 20 308 Demierre Anne-Claude f 1961 La Tour-de-Trême PCS, PS, Verts 19 676 Schneider Schüttel Ursula f 1961 Murten/Morat PCS, PS, Verts 18 297 Mäder-Brülhart Bernadette f 1958 Schmitten PCS, PS, Verts 16 829 Bernhard Irene f 1978 Villars-sur-Glâne vert'lib 4 362 Rugo Claudio m 1966 Fribourg/Freiburg PA 1 950 Goodwin Chescoe Jessica f 1976 Fribourg/Freiburg PA 1 642

14 h 00: Préfecture de la Veveyse. Les résultats de Châtel-Saint-Denis sont tombés: c'est François Genoud qui arrive en tête avec 528 suffrages. Il devance Eric Berthoud (452), Gaétan Emonet (266) et Yvan Hunziker (248). Ainsi, François Genoud conforte son avance avec 1437 suffrages. Eric Berthoud (892), quand à lui, se détache des des ses deux poursuivants (Gaétan Emonet 651; Yvan Hunziker 640). Les résultats d'Attalens et Le Flon sont encore attendus.

13 h 40: Préfecture de la Veveyse. Les résultats dans six communes sont connus, ainsi que les résultats des Veveysans de l'étranger. C'est François Genoud qui mène largement la course avec 909 suffrages. Suit Eric Berthoud avec 440 suffrages devant Yvan Hunziker avec 392 suffrages et Gaétan Emonet avec 385 suffrages. On attend encore les résultats prépondérants de Châtel-Saint-Denis, Attalens et Le Flon. Pour l'heure, on enregistre 45,12% de participation.