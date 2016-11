Il y aura bien un référendum sur le centre sportif de Bossens

Lundi matin, des membres de l'association Notre Romont! ont déposé à la commune les 359 paraphes recueillis – plus que le minimum requis de 333, soit le 10% du corps électoral romontois. Dans un communiqué, Notre Romont! estime que les signataires «ont témoigné de leur crainte de voir les finances communales exploser suite aux investissements considérables qui devront être réalisés prochainement». Et de citer les projets de district, ainsi que la construction de l'école de la Condémine. «Charger encore plus le bateau serait irresponsable», lance-t-elle.

Joint lundi par téléphone, Dominique Butty, syndic de Romont, regrette de son côté que «tous les arguments de Notre Romont! soient basés sur la peur d'une augmentation du taux d'imposition. Nous devons privilégier un équilibre entre fiscalité et prestations. Or, ce centre sportif profitera aux sociétés et à la jeunesse. C'est dommage d'en arriver là. Mais la population aura le dernier mot.» FP