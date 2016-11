L'UDC Peiry battu de 6300 voix, la gauche maintient ses trois sièges

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14h31: LES RESULTATS SONT COMPLETS. Sont élus: 1. Jean-François Steiert (ps, 45176); 2. Marie Garnier (verts, 41600); 3. Anne-Claude Demierre (ps, 40783). N'est pas élu: Stéphane Peiry (udc, 34415).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14h20. ANNE-CLAUDE DEMIERRE MALMENEE DANS LE SUD. La Conseillère d'Etat gruérienne a été accueillie par une ovation à l'Hôtel cantonal, elle qui sauve finalement son siège assez facilement. Dans le détail, il s'avère qu'elle a été particulièrement malmenée dans le Sud du canton: elle termine dernière en Veveyse, en Glâne et... en Gruyère. Elle est en revanche devant Stéphane Peiry dans tous les autres districts. En Sarine, elle moissonne 6500 voix de plus que l'UDC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14h05. PAS DE PREFETE DANS LE CANTON. Candidate du PDC, Micheline Guerry-Berchier (3371 voix) a été largement dominée au deuxième tour par l'ex-PDC Nicolas Kilchoer (5428). Il n'y aura donc toujours que des hommes dans les préfectures de ce canton.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14h04: 7000 VOIX DE MOINS POUR PEIRY. Avec les résultats de la ville de Fribourg, le retard de Stéphane Peiry sur Anne-Claude Demierre a plus que doublé. Chez lui, Peiry n'obtient en effet que 2421 voix contre 5918 à Anne-Claude Demierre. Jean-François Steiert décroche 6252 suffrages. Les scores actuels: 1. Jean-François Steiert (44715); 2. Marie Garnier (41185); 3. Anne-Claude Demierre (40344); 4. Stéphane Peiry (33906). Plus que trois petites communes n'ont pas rendu leur verdict.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h50. FRIBOURG DIT NON A LA SORTIE RAPIDE DU NUCLEAIRE. Le résultat est définitif: les Fribourgeois refusent l'initiative sur le nucléaire par 51,5% des voix. Tous les districts disent non, à l'exception de la Sarine. Sur le plan national, la tendance, toujours provisoire, est plus claire encore.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h47. PREMIERE REACTION DU NOUVEAU PREFET. François Genoud, élu préfet de la Veveyse avec 69% des suffrages, dit ressentir "beaucoup d'émotion, un grand soulagement après cette campagne épuisante. La tendance du premier tour s'est confirmée, ce qui n'était pas du tout acquis."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13H42: "UN SUCCES INCOMPLET POUR L'ENTENTE DE DROITE": président du PDC, André Schoenenweid réagit à chaud: "Ce n'est pas une défaite: nous avons placé quatre candidats sur cinq. Et nous avons la majorité au Conseil d'Etat et au Grand Conseil." Pour lui, l'Entente n'est pas morte. "On remettra ça en 2021." En juin 2017, un congrès devrait décider de la poursuite de l'Entente et, le cas échéant, d'une nouvelle convention."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h33. LES RESULTATS SE CONFIRMENT APRES 140 COMMUNES (SUR 151): 1. Jean-François Steiert (37625); 2. Marie Garnier (34412); 3. Anne-Claude Demierre (33645). 4. Stéphane Peiry (30678).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h22: ROLAND MESOT DEÇU. Le président de l'UDC cantonal livre ses premières impressions sur l'échec de son candidat: "Ce résultat est une déception. Nous sommes malgré tout contents d'avoir fait cet exercice. Nous avons tout essayé, mais, malheureusement, ça ne passe pas. L'UDC peut garder la tête haute: elle a joué le jeu de l'Entente."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h18: FRANÇOIS GENOUD ELU PREFET. C'est fait: le démocrate-chrétien sera le prochain préfet de la Veveyse. Avec 3335 voix, il obtient près de 69% des voix. Eric Berthoud (UDC) est battu avec 1502 suffrages.