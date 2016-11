A Vaulruz, un conducteur ivre termine dans un talus

Après avoir emprunté la sortie de l'autoroute à Vaulruz et arrivé à la hauteur de la route cantonale, un automobiliste de 24 ans, ivre, a perdu la maîtrise de son véhicule et a terminé sa course dans un talus, samedi à l'aube. Son permis a été saisi. Le passager, un homme âgé de 25 ans, blessé à la mâchoire, a été pris en charge par ambulance.