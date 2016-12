Agrandissement du site de l’OCN à Vuadens

PAR YANN GUERCHANIK

La succursale de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN), située à la limite de Vuadens et Bulle, s’apprête à bénéficier de quelques transformations. La Feuille officielle de vendredi fait mention de deux nouvelles pistes de contrôles avec sous-sol technique, de vestiaires, ainsi que de l’agrandissement et du réaménagement de la zone administrative.

«Nous exploitons le site de Bulle depuis 2005, explique le directeur de l’OCN Marc Rossier. Le portefeuille d’activités va rester le même, à savoir le contrôle technique des véhicules et la délivrance d’admissions à la circulation routière. Mais nous sommes actuellement très proches de la saturation et nous devons anticiper l’augmentation attendue du parc des véhicules.» Au niveau cantonal, ce dernier devrait en effet passer de 260000 à près de 330000 véhicules d’ici 2030, soit une hausse d’environ 25%. «Ce n’est pas qu’il y aura davantage de véhicules par habitant, explique Marc Rossier. Mais il faut compter avec la croissance démographique. C’est notamment le cas dans le Sud fribourgeois. Dans cette région, il y a également plusieurs sociétés actives dans la construction qui possèdent un gros parc de véhicules.»



Places de travail

L’OCN espère commencer les travaux en juin 2017 pour les terminer une année plus tard. «Le volet immobilier représente un investissement de 4,5 millions de francs, auxquels s’ajoutent 500000 francs d’équipements techniques, détaille le directeur. Quelque 180 m2 de panneaux solaires photovoltaïques seront installés en toiture.» Autre information: «A terme, il y aura des places de travail supplémentaires.» Aujourd’hui, la succursale gruérienne emploie sept personnes. Elle passera donc de deux à quatre pistes (celle de Domdidier en compte quatre et celle de Fribourg six).