Assemblée mouvementée à Siviriez

Les 192 citoyens réunis en assemblée mercredi soir à Siviriez ont bien voulu augmenter le coefficient fiscal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 70 ct. à 88 ct. par francs payé à l'Etat, mais ils se sont opposés à une hausse de la contribution immobilière de 1‰ à 2‰. Des augmentations demandées en raison d'une chute brutale des rentrées fiscales.

Ainsi, le budget de fonctionnement 2017 affiche un déficit de plus de 674'000 francs, pour un total des charges de 12,83 millions. La barre fatidique des 5% est dépassée. Malgré tout, ce budget a été accepté par l'assemblée. L'Exécutif de Siviriez espère donc maintenant que le Service des communes lui fasse une fleur en approuvant lui aussi ce budget.