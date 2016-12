Bagarre, spray au poivre et deux blessés dans un établissement public à Fribourg

Alors que les agents de police essayaient de calmer les choses, une bagarre a de nouveau éclatée entre un ressortissant kosovar de 27 ans et un agent de sécurité. Par la suite, un Suisse de 37 ans s’en est pris physiquement à un agent de police. Ces individus ont dû être maîtrisés par la force et l’usage du spray au poivre a été nécessaire afin de tenir à distance et disperser les autres protagonistes. L’agent de sécurité et l’homme de 37 ans ont été blessés. Ce dernier a été acheminé par ambulance à l’hôpital pour un contrôle, alors que l’agent de sécurité s’y est rendu par ses propres moyens. Plusieurs personnes seront dénoncées pour trouble à l’ordre public et rixe à l’autorité compétente.