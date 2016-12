Claude Jaquet prend la tête du Centre de renfort de la Gruyère

Les nombreuses formations qu’il a suivies – cours cantonaux, cours de commandant, instructeur fédéral sapeur-pompier – ont permis à Claude Jaquet d’atteindre le grade de capitaine. Depuis une quinzaine d’années, il dispense des formations au sein du CR, ainsi que lors de cours organisés par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) dans les domaines du feu, du sauvetage et de l’intervention chimique.

En 2010, Claude Jaquet a été nommé remplaçant du commandant du CSP et du CR. Avant d’assumer la fonction de commandant du feu par intérim depuis le départ de son prédécesseur, en juillet 2016. Ingénieur ETS en électronique de formation, il travaille depuis 25 ans au sein de la société Enraf Tanksystem SA, à Bulle. Il y a exercé différentes fonctions, dernièrement celle de responsable santé, sécurité et environnement. Agé de 47 ans et domicilié à Bulle, Claude Jaquet est marié et père de deux enfants.