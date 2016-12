Elève du CO blessé par un couteau

«L’altercation a eu lieu peu avant 8 h, entre le Bicubic et le CO», déclare son directeur Olivier Crausaz, confirmant une information de La Liberté. C’est le résultat d’un conflit entre deux élèves qui se sont menacés durant le week-end sur les réseaux sociaux.» Les deux jeunes, âgés de 13 et 14 ans, ont immédiatement été pris en charge. La victime a été conduite à l’hôpital. «La blessure n’était pas grave. Il pourra rentrer chez lui mardi ou mercredi.» L’agresseur a, lui, été auditionné par la juge des mineurs. Elle décidera des suites à donner à l’affaire. «C’est la première fois qu’une telle agression se déroule au CO, estime Olivier Crausaz. Ce n’est pas révélateur du bon climat qu’il y règne.» SM