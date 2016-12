Grave accident de la circulation à Matran

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 38 ans circulait sur l’A12, de Fribourg en direction de Bulle. A la hauteur de la sortie de Matran, il a entreprit le dépassement d’un véhicule conduit par une femme de 42 ans. Il a alors perdu la maîtrise de son auto, laquelle a dévié sur la droite, a heurté la voiture de la femme, puis a traversé la bande herbeuse et la voie de sortie avant de percuter violemment un mur antibruit. Le véhicule a terminé sa course à cheval sur la glissière de sécurité. Grièvement blessé, le conducteur a été acheminé à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé. Quant à la conductrice de 42 ans, elle n’a pas été blessée. La voie de sortie de Matran a été fermée durant environ trois heures et demie.