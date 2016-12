Il fume de l'herbe, vole la voiture d'une connaissance, endommage un escalier et se fait interpeler par la police

Lors de cette manœuvre, le véhicule est monté sur les escaliers de l’établissement, créant ainsi des dommages matériels. Les agents ont retrouvé le véhicule caché plus loin, derrière un bâtiment, et ils ont remarqué qu’un individu prenait la fuite à pied. Ce Portugais de 32 ans a été rapidement interpellé. L’enquête a permis d’établir qu'il avait dérobé les clés du véhicule à une connaissance durant un repas plus tôt dans la soirée. Il avait également consommé de la marijuana et se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Enfin, il se trouvait illégalement sur le territoire suisse. Il a été placé en arrestation provisoire par l’Officier de police judiciaire et fera l’objet d’un rapport circonstancié à l’autorité compétente. Le véhicule volé et endommagé a été pris en charge par un garage de service.