Les citoyens de Val-de-Charmey donnent un nouvel espoir à leurs remontées mécaniques

Mais le Législatif a également dit oui à un crédit de 260000 francs (sur un total de 1,159 mio) pour renouveler la concession du Rapido Sky, qui arrive à échéance en juillet 2017. Les dossiers technique et financier devront être déposés avant le 30 avril 2017, sans quoi la télécabine serait mise à l'arrêt. Dans l'intervalle, Télégruyère et RMF devraient également débloquer des crédits d'investissement, respectivement de 500000 fr. et 150000 francs. En outre, un emprunt bancaire de 300000 fr. serait contracté pour boucler ce financement.