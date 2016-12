Olivier Curty dirigera l'Economie

Le Conseil d'Etat a procédé lundi à la répartition des dicastères. Le libéral-radical Maurice Ropraz change de casquette et devient directeur de la Sécurité et de la justice. Olivier Curty prend les rênes de la Direction de l'économie et de l'emploi. Jean-François Steiert chapeautera l'Aménagement, l'environnement et les constructions.