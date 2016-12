Quatre blessés dans un choc à Grenilles

Blessés, le conducteur, âgé de 55 ans, et ses deux passagères (55 ans et 68 ans), ainsi que la conductrice de 19 ans ont été acheminés en ambulance à l’hôpital. Aucun pronostic vital n’est engagé. Onze hommes du Centre de renfort de Fribourg et des pompiers locaux ont été sollicités sur place pour neutraliser les hydrocarbures et fermer la route à la circulation. Les véhicules ont été pris en charge par un garage de service. Le trafic a été rétabli vers 20 h 45.