Accident de la circulation mortel à Torny-le-Grand

Mardi vers 18 h, une automobiliste âgée de 24 ans, circulait de Corserey en direction de Torny-le-Grand. A la sortie d’une courbe à droite, elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est déporté sur la voie de circulation opposée, est parti en tête-à-queue, puis a percuté un bus qui arrivait en sens inverse. Malgré l’intervention rapide des ambulanciers et de la Rega, le médecin, dépêché sur place, n’a pu que constater le décès du passager avant de la voiture, un homme âgé de 23 ans.

Les sapeurs-pompiers du Centre de Renfort de Romont ainsi que les sapeurs-pompiers Glâne-Nord sont intervenus pour désincarcérer le malheureux et la conductrice de la voiture. Grièvement blessée, celle-ci a été héliportée dans un hôpital de la région.

L’Equipe mobile d’urgences psychosociales (EMUPS) a été engagée pour prendre en charge le chauffeur du bus âgé de 52 ans, pas blessé mais fortement choqué.

La route cantonale entre Corserey et Torny-le-Grand a été fermée à la circulation durant quatre heures.