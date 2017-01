Incendie à Romont

L'incendie s’est déclaré dans une maison de la route du Poyet à Romont. Les six occupants du bâtiment ont pu évacuer les lieux à temps et n’ont pas été blessés. Une vingtaine de sapeurs-pompiers de Romont sont intervenus pour éteindre le feu. Pour les besoins de l’intervention, la route du Poyet a été fermée à la circulation durant cinq heures.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de ce sinistre, qui a entièrement ravagé un appartement. Le montant des dégâts n’est pas encore connu.