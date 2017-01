L’hélico pour élargir le périmètre

Son porte-parole Bernhard Vonlanthen tient à préciser que l’ado n’a pas disparu, mais fugué: «Il se trouvait avec sa mère au moment des faits.» Les équipes de recherche ont bon espoir de le retrouver en vie, malgré les températures glaciales. Dans la région du Lac Noir, il y a de nombreuses résidences secondaires, peut-être a-t-il pu s’y réfugier, avance Bernhard Vonlanthen. Depuis mardi, nonante policiers et 23 membres du sauvetage alpin suisse ont ratissé la région. Les rives du lac ont été contrôlées par les plongeurs de la police.

Le jeune disparu, 170 cm et de corpulence mince, cheveux châtain clair et yeux bleus, portait une veste gris/noire avec une fermeture éclair orange. Il avait un bonnet rouge. ATS