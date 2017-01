Le centre de Villars-sous-Mont détruit par le feu

Agglutinés sur le trottoir, les habitants de Villars-sous-Mont n’en croient pas leurs yeux: en moins d’une heure, cinq bâtiments contigus situés sur la route de l’Intyamon, au centre du village, ont été détruits par le feu.

«L’alarme a été donnée vers 18 h 40. En ouvrant la porte de son appartement, un résident a découvert que tout brûlait à l’intérieur», raconte Frédéric Marchon, porte-parole de la Police cantonale.

Un peu plus loin, un père, alors sous la douche, a pu sortir in extremis de son logement avec ses trois enfants. «Il n’a rien eu le temps d’emporter», ajoute le préfet Patrice Borcard. Il semblerait que les deux habitants d’à côté n’étaient pas chez eux à ce moment. Quant aux deux autres demeures, elles étaient inhabitées. Des informations qui devront encore être confirmées, insiste la Police.

Avec le vent, les flammes se sont propagées à une vitesse folle. A 19 h 15, le cinquième bâtiment était déjà condamné. Affluant de partout, même de Fribourg et de Château-d’Œx, les pompiers tentaient de sauver une sixième demeure, collée aux cinq autres. Ils arrosaient également les bâtiments se trouvant de l’autre côté de la route. A l’heure de boucler ce journal, vers 21 h 30, les flammes étaient maîtrisées, même si le risque que de reprise était élevé.

Sans logement, les sinistrés ont été temporairement hébergés au home de l’Intyamon, avant qu’une solution ne soit trouvée. Dépêchée sur place, une unité mobile veillait au suivi psychologique des victimes et des témoins qui le souhaitaient.

Un village épargné

«C’est un désastre humain et aussi un désastre patrimonial», relève Patrice Borcard. Egalement historien, il connaît la valeur inestimable des édifices qui sont partis en fumée sous ses yeux. «C’est le Villars-sous-Mont historique qui disparaît. Certaines maisons, construites entièrement en bois, datent du XVIIe siècle. Elles étaient certainement protégées en catégorie A. Neirivue brûlant en 1904 et Albeuve en 1876, Villars-sous-Mont était un des seuls villages à avoir être épargné par les grands incendies. Et il faut que cela arrive en 2017…»

La vallée bloquée

Le centre du village détruit, la route de l’Intyamon a bien évidemment été fermée à la circulation jusqu’à nouvel avis. Arrêtés à Epagny, les automobilistes étaient priés de rejoindre leur domicile par le col des Mosses. Hier soir, on craignait que les façades ne s’effondrent, ce qui bloquerait la vallée pour toute la journée. JG