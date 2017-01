Trois blessés lors d’un accident sur l’A12 à Bulle

Un homme de 41 ans qui circulait sur la voie de dépassement n’a, en effet, pas pu éviter le véhicule accidenté et l’a heurté. Lors de cette collision, les deux conducteurs et le passager du premier véhicule ont été blessés.

En raison du choc, la voiture de l’homme de 41 ans s’est déportée sur la voie de droite et a heurté un troisième véhicule, conduit par une femme de 38 ans, qui circulait dans la même direction.

Les hommes du centre d’entretien des routes nationales sont intervenus pour nettoyer les nombreux débris qui jonchaient la chaussée. Les sapeurs-pompiers du centre de renfort de la Gruyère se sont également rendus sur place pour neutraliser les hydrocarbures qui s’étaient écoulés.

Cet accident a nécessité la fermeture de la voie de gauche de l’A12 durant environ deux heures et a entraîné d’importantes perturbations de circulation sur l’autoroute et la route de contournement de Bulle.

Les personnes blessées ont été prises en charge par les ambulanciers. Les véhicules, tous hors d’usage, ont été évacués par le dépanneur de service.