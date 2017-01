Une personne décède dans l’incendie de son appartement à Romont

Mercredi, vers 4 h 20, la Centrale d’engagement et d’alarme de la police cantonale était informée d’un fort dégagement de fumée provenant d’un logement, situé au premier étage d’un immeuble locatif situé dans le quartier du Pré-de-la Grange, à Romont. A l’arrivée des intervenants, le logement était déjà complètement la proie des flammes. Les sapeurs-pompiers du Centre de Renfort de Romont (32 hommes) ont rapidement maîtrisé le sinistre. A l’intérieur, le corps sans vie du locataire, un septuagénaire, a été découvert.

Tous les occupants de l’immeuble, soit 11 personnes, ont été évacuées, pour certaines au moyen d’échelles, la cage d’escaliers étant totalement enfumée. Les personnes évacuées ont été momentanément rassemblées au réfectoire du CO de la Glâne, à Romont. Aucune d’entre elles n’a été blessée. Elles ont pu rejoindre leur domicile durant l’après-midi.

Deux intervenants ont été légèrement incommodés par la fumée lors de l’intervention. Ceux-ci ont été consultés sur place par les ambulanciers.

Les circonstances du décès, respectivement de l’incendie et le montant des dégâts ne sont pas encore établis. Une enquête est en cours.

Pour les besoins de l’intervention, la route a été fermée à la circulation durant environ deux heures.