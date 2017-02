Cinq incendies dans le canton de Fribourg

Lundi 27 février, vers 15 h, un homme de 67 ans brulait des branches d’un arbre qui a été abattu cet hiver, à proximité des buttes par balles du stand de tir de 300 mètres à Ueberstorf. Suite aux étincelles, une partie des buttes a totalement pris feu. Avec une pelleteuse, le tas de bois a pu être déplacé et éteint par les pompiers (CR Düdingen et Untere Sense). Personne n’a été blessé.

Vers 15 h 17, un bûcheron sollicitait l’intervention de la police à Léchelles, forêt de Belmont, pour un incendie. Sur place, les agents ont constaté que de la fumée se dégageait depuis des souches et que des feuilles mortes brûlaient au niveau du sol, sur une surface d’environ 50 mètres carrés. Dès lors, les agents ont utilisé l’extincteur du véhicule de service, afin de limiter la propagation. A leur arrivée, les pompiers de Belmont-Broye ont pu circonscrire le sinistre. La cause de l’incendie serait probablement un mégot de cigarette. Personne n’a été blessé.

Vers 17 h 10, on sollicitait l’intervention de la police à Bulle, chemin du Motélon, pour une haie en feu. A l’arrivée des agents, les pompiers du CR Bulle s’affairaient à éteindre le sinistre. De l’enquête, il ressort que trois jeunes jouaient avec un carton enflammé sur le champ à côté de ladite haie. La haie a été totalement calcinée sur une longueur d’environ 20 mètres e et une partie du toit a été endommagée par le feu. Personne n’a été blessé.

Vers 20 h 30, les agents se sont déplacés à Cousset, pour l’incendie d’un tas de bois à proximité d’une ferme. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers du DIS Montagny et du CR Payerne sans que l’habitation ne subisse de dommage. L’origine du sinistre est un feu allumé à proximité du dépôt de bois. Aucune personne n’a été blessée.

Vers 22 h 11, un début d’incendie d’une haie s’est déclaré à Pensier, route de Fribourg. Les pompiers du CR Fribourg étaient déjà sur place lors de l’arrivée de nos agents et le sinistre maîtrisé. Personne n’a été blessé. Les causes sont pour le moment indéterminées. La ligne électrique des TPS a été coupée durant 40 minutes.

La police demande de faire attention avec le feu dans la nature. Malgré les températures hivernales, le bois peu facilement s’enflammer.