La Maison Cailler à Broc attire toujours plus de visiteurs. Pour la 6e année consécutive, elle est l'attraction touristique la plus populaire en Suisse romande. En 2016, elle a accueilli 411'864 visiteurs, près de 7% de plus qu'en 2015. Les proportions de visiteurs des Etats-Unis et du Moyen-Orient ont connu la plus forte augmentation, avec +24% et +17%.