Le loup vu à Bulle peut-être dans l'Oberland bernois?

La présence d'un loup, jusqu'à présent inconnu, a été attestée dans le Diemtigtal, une vallée de l'Oberland bernois. Le mâle a été baptisé M74. Et celui-ci pourrait être le loup repéré récemment à Bulle, Broc, Charmey et dans la vallée du Motélon. Biologistes et gardes-faune s'interrogent.