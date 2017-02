Les deux incendies sont intentionnels

Au Pâquier, la rumeur s’était répandue comme une traînée de poudre: comment deux granges quasiment vides ont-elles pu prendre feu en l’espace de trois jours? La première a été la proie des flammes le 18 janvier au centre du village et la seconde le 21 janvier près de Montbarry. Autre fait étonnant: les deux sinistres sont intervenus presque aux mêmes heures, dans la soirée.

Un suspect, âgé de 19 ans et habitant de la région, a été arrêté et est toujours en détention. Soupçonné d’avoir déclenché intentionnellement les deux incendies, il a avoué le premier méfait. La police cantonale confirme nos informations, même si les motivations de l’incendiaire restent à déterminer.



Et Villars-sous-Mont?

La police n’établit en revanche aucun lien avec l’incendie qui a détruit le centre de Villars-sous-Mont le 16 janvier. Dans ce cas, ce n’est pas la piste intentionnelle qui est privilégiée, mais celle d’un incident technique.