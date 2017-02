Pluie de regrets pour le local Marc Mooser

PAR QUENTIN DOUSSE

Après la pluie vient le beau temps. Ce mardi, à Bellegarde, l’expression n’a pas franchement trouvé son sens. Ni pour les organisateurs des deux slaloms FIS ni pour Marc Mooser. Sixième lundi sous un soleil resplendissant, l’espoir du ski-club local n’a pu accrocher mieux qu’une troisième place, le lendemain, sur une piste de Schattenhalb malmenée par une pluie battante.

Premier de la manche initiale, le Gruérien de 23 ans a finalement concédé 0’’61 sur le vainqueur grison Sandro Jenal. Son coup de bâton rageur, à peine l’arrivée franchie, traduisait toute sa déception. Celle d’avoir laissé filer son deuxième succès sur le circuit FIS. «Evidemment que je voulais cette victoire! Je ne suis jamais vraiment rentré dans ma manche et j’ai perdu la ligne après cinq piquets. Encore une fois, il m’a manqué un rien...»

Marc Mooser fait allusion à ces deux slaloms géants, début décembre à Arosa (GR), où il avait également dû se satisfaire du podium après le gain de la première manche. Une question de pression? «Non. En tous les cas, je n’ai pas ressenti de nervosité au départ», coupe l’intéressé, qui a enchaîné dès le lendemain avec un géant du côté de Meiringen (28e). «Je n’ai pas le temps de gamberger et, pour moi, c’est mieux ainsi!»



Alexis Monney le persévérant

Derrière Marc Mooser, les cinq autres régionaux en lice (voir résultats ci-dessous) se sont battus sans toutefois ramener les résultats espérés, à domicile. Le meilleur d’entre eux, Alexis Monney, retenait ses «deux manches solides» synonymes d’une 30e place (70,46 points FIS). La veille, une faute l’avait relégué au 92e rang.

A 17 ans, le Châtelois doit prendre ses marques sur un circuit FIS qu’il découvre cet hiver. «Après un début de saison compliqué, j’ai réussi à m’adapter au rythme et à baisser mes points. Même si je dois encore être plus régulier sur les deux manches.» Dans son viseur, également, la Swiss Cup U18. «Je veux rester sur le podium de mon année (2000). Si l’objectif est actuellement rempli, je sais aussi que la saison est encore longue», poursuit l’espoir veveysan, conscient des défis encore nombreux à relever.

Sur cette longue route vers l’élite, il est un Sudiste qui peine à se retrouver. Gaétan Meyer, 18 ans mercredi prochain, attend toujours son premier top 50 en FIS, pour sa deuxième saison à ce niveau. A Bellegarde, le technicien du SC Broc a terminé mardi en 53e position, se rattrapant de sa «grosse faute» commise la veille (85e). «J’aimerais approcher les 70 points FIS, mais il me reste encore du boulot», souffle le Sorensois, étudiant à l’école de commerce à Brigue. «Un pépin physique, sans doute une mononucléose, m’a ralenti tout le mois de décembre. Et, même si je reviens bien physiquement, ça ne tourne pas en ma faveur. Je me mets encore trop de pression.»



Un coach nommé Hugues Ansermoz

Dans la brume de Bellegarde, un homme jetait un regard attentif aux prestations des quelque 120 slalomeurs en lice. Chef du Centre national de performance à Brigue, Hugues Ansermoz officiait ce mardi-là comme coach et membre du jury de la course. Il retrouvait ainsi l’anonymat du circuit FIS, quelques jours seulement après avoir quitté les Mondiaux de Saint-Moritz, qu’il a suivis comme consultant TV.

L’occasion de lui demander de «comparer l’incomparable», à savoir les slalomeurs de calibre mondial à ceux présents ici, dans la station gruérienne. «La principale différence se situe au niveau de la stabilité du haut du corps, observe le Vaudois. Tout part du gainage du tronc, devenu un axe de travail prioritaire dans la formation de nos jeunes. L’autre grande différence concerne l’adaptation, en course, à chaque changement de rythme. A ce niveau-là, les coureurs de Coupe du monde sont impressionnants.»



Résultats

Slalom FIS à Bellegarde, résultats des coureurs régionaux

Mardi: 1. Sandro Jenal (Samnaun/GR) 1’40’’80; puis: 3. Marc Mooser (Bellegarde) à 0’’61; 30. Alexis Monney (Châtel-St-Denis)

à 7’’38; 40. Axel Béguelin (Bellegarde) à 9’’01; 53. Gaétan Meyer (Broc) à 12’’43; 55. Paul Jaquet (Bulle) à 13’’54; puis, éliminés

en première manche: Julien Remy (Bellegarde) – 61 classés.