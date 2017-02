Un automobiliste cumule les infractions à Bulle.

A la hauteur de la sortie de l’autoroute à Vaulruz, l'automobiliste ne respecta pas les signes donnés par les agents l’invitant à suivre la patrouille pour un contrôle. Au contraire, sur la voie de sortie, il accéléra brusquement et s’engagea à nouveau sur l’autoroute en direction de Bulle et ceci à grande vitesse. A la sortie de l’autoroute à Bulle, il heurta, dans une courbe à droite, la glissière de sécurité et la bordure gauche. Il continua sa course avec un pneu crevé pour finalement être appréhendé sur la H189.

A cet endroit, les agents ont constaté que le conducteur se trouvait sous l’influence de l’alcool, qu’il présentait des signes de consommation de produits stupéfiants, qu’il était au bénéfice d’un permis d’élève conducteur et qu’il circulait sans être correctement accompagné. Son permis d’élève conducteur a été saisi. Lors de la fouille du véhicule, deux sabres ont été découverts. Ceux-ci ont été séquestrés tout comme son véhicule qui a été entreposé à la fourrière.