Un nouveau loup arctique au Zoo de Servion

Agée de 5 ans, «Isis» était seule depuis la fin du mois d'octobre. Son compagnon «Lucius» avait alors subi une intervention chirurgicale, afin de soigner ses otites chroniques. L'opération s'était bien déroulée, mais le loup avait fait un arrêt cardiaque au moment du réveil, indique le Zoo de Servion mardi dans un communiqué. Les loups étant des animaux sociaux, il était important de trouver rapidement à «Isis» un nouveau compagnon.

Et cela n'a pas été chose aisée. Après de nombreuses recherches, le Zoo de Servion est entré en contatct avec un parc zoologique français du Bassin d'Arcachon, près de Bordeaux, qui possédait un couple de loups arctiques, relativement âgé (le mâle a 9 ans et la femelle a 10 ans), et qui souhaitait arrêter avec cette espèce, n'étant plus en mesure de lui offrir les meilleures conditions.

Servion ne pouvait pas accueillir les deux individus sous peine de créer des conflits de hiérarchie entre les femelles. Ses responsables ont alors trouvé un parc zoologique prêt à accueillir la femelle, à Thoiry, en France.

Une fois arrivé à Servion, début février, «Amadeus», 9 ans, est resté en observation durant la nuit, avant de rejoindre son nouvel environnement. La rencontre entre les deux animaux s'est très bien déroulée, la période de reproduction aidant. Les responsables du zoo espèrent qu'ils s'accoupleront afin de former le couple dominant d'une nouvelle meute de loups.