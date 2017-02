Un rocher tombe sur la route de Bataille

Lundi, ouvriers et spécialistes se sont pressés pour évacuer le bloc et sécuriser la zone, indique la police cantonale. Par chance, personne ne se trouvait à la mauvaise place au mauvais moment. Le trafic entre Broc et la vallée de la Jogne a été perturbé durant la journée de lundi. Pour rappel, la route de Bataille doit faire prochainement l'objet d'une réfection.