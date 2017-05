Georges Godel à la tête de la Conférence latine des directeurs des finances

Réunissant les cantons romands, Berne et le Tessin, la Conférence latine des directeurs des finances (CLDF) permet aux directeurs des

finances des cantons membres d’aborder et d’analyser les principaux dossiers de politique financière et fiscale et de coordonner leurs positions. Elle entretient des contacts réguliers avec son homologue nationale, la Conférence des directeurs des finances (CDF), ainsi qu’avec le Département fédéral des finances et ses administrations des finances et des contributions.

Georges Godel est conseiller d’Etat depuis 2007 et dirige les finances du canton de Fribourg depuis 2012. Il mettra sa solide expérience gouvernementale au profit de la Conférence latine des directeurs des finances durant les deux prochaines années.