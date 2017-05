Un retour à la tradition pour la Maison du Gruyère

Le projet, élaboré par le bureau neuchâtelois Frundgallina architectes et présenté jeudi lors de l'assemblée de la Société coopérative Laiterie de Gruyères, prévoit également un parking sous-terrain. Les vainqueurs expliquent qu'il n'est plus possible d'agrandir le complexe et qu'il est plus pertinent de tout reprendre à zéro.

Le complexe qu'il propose marque surtout le retour à une certaine tradition. Les toits devraient par exemple être recouverts de tavillons. Les constructions datant de l'an 2000, déjà décriées à l'époque, font l'objet de critiques régulières.