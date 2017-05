Fermeture de la route de Moudon à Ursy

Dans le cadre des travaux de réfection de la route cantonale entre Ursy et Montet, la route de Moudon sera fermée à la circulation dans les deux sens, entre le giratoire de la route de Romont et de la route d’Oron à Ursy et la route de Morlens, à Vuamarens, du mercredi 31 mai, 5 h 30, pour vingt-quatre heures.