Les élèves du CO de Bellegarde intégreront un établissement de Fribourg

Il revient désormais au comité du CO de la Gruyère de trouver des solutions pour le transport de ces élèves, indiquent la commune de Bellegarde et la préfecture dans un courrier adressé aux parents. A moyen terme, il est question d’ouvrir des classes germanophones dans un CO gruérien. La DICS a été invitée à constituer un groupe de travail sur la question.

Pour rappel, le CO de Bellegarde existe depuis 2005. Auparavant, les élèves en âge de suivre le CO fréquentaient un établissement germanophone à Fribourg ou en Singine.